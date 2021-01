Besluit over verdere natuurontwikkeling in Cortenoever

BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen neemt in de vergadering van donderdag 21 januari een besluit over natuurontwikkeling in Cortenoever. Er is een verklaring van geen bedenkingen nodig voor het afwijken van het bestemmingsplan om alle benodigde werkzaamheden hier te kunnen uitvoeren.

Provincie Gelderland, gemeente Brummen, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken al sinds 2015 samen aan natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Cortenoever. Er is een ontwerp gemaakt met daarin maatregelen die de ontwikkeling van het uiterwaardenlandschap mogelijk maken.

Niet alle maatregelen passen binnen het bestaande bestemmingsplan. Zo is het de bedoeling dat een aantal percelen dat nu een agrarische bestemming heeft, door middel van graafwerkzaamheden en gewijzigd beheer en onderhoud, wordt omgevormd tot natuur.

De Provincie Gelderland neemt het vergunningentraject op zich en zal een omgevingsvergunning aanvragen voor uitvoering van deze plannen. Daarvoor wordt een verklaring van geen bedenkingen gevraagd van de gemeenteraad. Door deze verklaring af te geven, maakt de gemeenteraad gebruik van haar bevoegdheid om af te wijken van een geldend bestemmingsplan. Dit is nodig om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

De raad zal eerst een ontwerp-verklaring afgeven. Deze komt ter inzage ter liggen en hierop kan iedereen een zienswijze indienen. Daarna wordt de gemeenteraad om een definitieve verklaring gevraagd, die eveneens weer ter inzage komt te liggen.

De natuurontwikkeling in Cortenoever en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen worden donderdag 21 januari besproken in de besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Brummen. Deze begint om 20.00 uur en is online te volgen.