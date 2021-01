Auto ramt boom in bos in Velp

VELP – In het bos aan de Bovenallee bij Velp heeft een auto vrijdagmiddag 8 januari een boom geramd.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur. De auto raakte in een van de bochten in het bos van de weg en kwam onderaan tot stilstand tegen de boom.

Beide inzittenden zijn nagekeken, maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De auto heeft grote schade opgelopen en is geborgen door een bergingsbedrijf.

Foto: Roland Heitink