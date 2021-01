DOESBURG – Zolang de bibliotheek gesloten is, blijft de Afhaalbieb van de bibliotheek in Doesburg geopend. Leden kunnen via een aanmeldformulier op de website aangeven wat hun favoriete genre is en medewerkers van de bibliotheek stellen daarop een mooi en passend tasje met boeken samen dat op naam klaarstaat. De tasjes kunnen worden afgehaald op woensdag tussen 14.00 en 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur.

www.bibliotheekwestachterhoek.nl/afhaalbieb