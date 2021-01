Aeres VMBO Velp houdt Online Open Huis

VELP – Aeres VMBO Velp houdt vrijdag 29 en zaterdag 30 januari een online open huis voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders. De school had gehoopt de basisschoolleerlingen te mogen ontvangen voor de minilessen, maar ook dat mag helaas niet doorgaan. En dus heeft Aeres een alternatief opgezet met een Virtuele Rondleiding. Er worden vier live-sessies gehouden voor ouders en leerlingen van groep 8. Het team vertelt, samen met leerlingen, alles over de school en het onderwijs dat er wordt gegeven. Er is een livestream op vrijdagavond om 18.00 en 19.00 uur en op zaterdag om 10.00 en 11.00 uur. Aanmelden kan via www.aeresvmbo.nl/velp/kom-sfeer-proeven/open-dagen.