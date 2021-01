Aeres MBO beste groene school in Keuzegids mbo 2021

VELP – Aeres MBO staat in de Keuzegids mbo 2021 genoteerd als beste groene school van Nederland. Hiermee staat de school sinds het verschijnen van de Keuzegids in 2010 onafgebroken in de top drie van de ranglijst. Aeres MBO heeft onder andere een vestiging in Velp.

“Natuurlijk zijn we wederom blij met dit mooie resultaat. Helaas kunnen we in dit coronatijdperk deze prestatie niet gezamenlijk vieren of er al te lang bij stilstaan”, aldus algemeen directeur Truda Kruijer. Volgens haar is een groot compliment voor alle medewerkers meer dan ooit op zijn plaats.

De Keuzegids mbo moet duidelijkheid scheppen in de kwaliteitsverschillen tussen de verschillende mbo-opleidingen. Opleidingen en scholen in het middelbaar onderwijs worden beoordeeld en met elkaar vergeleken, op basis van feiten, prestaties en oordeel van studenten. De Keuzegids maakt hiervoor onder andere gebruik van data uit een landelijk studenttevredenheidsonderzoek en gegevens van de onderwijsinspectie.

De studenten van Aeres MBO zijn over alle opleidingen gemiddeld of bovengemiddeld tevreden. Ook geven zij Aeres MBO als school al jaren een hoog gemiddeld rapportcijfer.

