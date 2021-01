Actie Kerkbalans in Eerbeek zondag van start

EERBEEK – De Protestantse Gemeente Eerbeek luidt op zondag 17 januari om 11.00 uur de klokken van de Kruiskerk in Eerbeek. Hiermee wordt letterlijk de Actie Kerkbalans ingeluid, waarmee jaarlijks een financiële bijdrage voor de kerk wordt opgehaald.

Na het startmoment gaan zo’n zeventig vrijwilligers, de zogenaamde ‘lopers’ bij ruim 800 gemeenteleden langs om een persoonlijke envelop met een brief en antwoordformulier langs te brengen. Een paar dagen later halen zij de antwoordenvelop weer op. Deze worden vrijdagavond 29 januari ingeleverd in de Kruiskerk, waarna het tellen van de opbrengst kan starten. Een groep van ruim 200 gemeenteleden wordt digitaal benaderd, zij vullen hun bijdrage zelf online in. De Protestantse Gemeente hoopt op een mooie opbrengst.

Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer dan 2000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. De actieperiode loopt van 16 januari tot en met 30 januari. Dankzij Actie Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en kunnen zij hun maatschappelijke functie blijven vervullen.

www.kruiskerkeerbeek.nl