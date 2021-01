Aardster gevonden in de Loenermark

LOENEN – Nu veel mensen gedwongen thuis zitten, worden vooral de bossen opgezocht. Wie er oog voor heeft, ontdekt altijd wel wat in de natuur. Wie geluk heeft, ziet wat wild, maar er zijn ook bijzondere paddenstoelen te vinden.

Een groepje Loenense dames gaat er regelmatig samen op uit in de Loenense bossen om een flinke wandeling te maken. Onderweg zien zij vaak wat bijzonders. Vaak wild, als ze vroeg zijn, maar onlangs zagen zij een bijzondere paddenstel, die lijkt op een witte ster. Geen van de dames kende deze soort. Navraag bij het IVN afdeling Eerbeek gaf duidelijkheid. Het is een aardster. En waarschijnlijk is het ‘de gekraagde aardster’, omdat dat de meest voorkomende aardster in Nederland is. Ook komt deze soort wat meer voor op de zandgronden dan de andere soorten aardsterren.

In Nederland hebben we ongeveer twintig verschillende soorten aardsterren.

Foto: Catrien Kobussen