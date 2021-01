Aandacht voor holocaustherdenking en poëzieweek

DOESBURG – HetHuisDoesburg vestigt in de laatste week van januari de aandacht op de Nationale Holocaust Herdenking van 31 januari en op de Nationale Poëzieweek, die op donderdag 28 januari van start gaat. De activiteit is in zekere zin een vervolg op de druk bezochte Stadsvertelling ‘De vogels van de Vrijheid’ van november 2019 in Gasthuiskerk Doesburg.

Tijdens dat programma, met Lo Cohen, Bas van Dillen en Helmi de Vaan, werden fragmenten voorgedragen uit het gedicht ‘Ondergrondse Balans’ van Marijn van Dantzig. De reacties op die Stadsvertelling maakten al meteen duidelijk dat het gedicht van Van Dantzig het verdient om nog eens in zijn geheel te worden voorgedragen. HetHuisDoesburg vond Jan Ravensteijn bereid om dit te doen. Deze voordracht is opgenomen in de Gasthuiskerk. Deze opname wordt kort ingeleid door Lo Cohen en is vanaf donderdag 28 januari te zien bij Doesburg TV.

Marijn van Dantzig werd in 1904 in Amsterdam geboren. Hij werkte in het onderwijs en in de wereld van de logopedie. Van Dantzig schreef twee novellen, deels tijdens zijn onderduikjaren in de Tweede Wereldoorlog. Het gedicht ‘Ondergrondse balans’ verscheen in november 1947.

De serie Stadsvertellingen die HetHuisDoesburg vanaf september 2019 maakte samen met DichterbijdeIJssel en Gasthuiskerk Doesburg trok veel belangstelling. De twee laatste edities zijn komen te vervallen, maar de eerste 7 vertellingen rondom het thema 75 jaar Vrijheid zijn integraal via internet terug te kijken op hethuisdoesburg.nl/stadsvertellingen.