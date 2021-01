2500 Kerstbomen

GEM. BRUMMEN – De jaarlijkse kerstboominzameling op woensdag 13 januari in de gemeente Brummen heeft 2.500 kerstbomen opgeleverd. Dat zijn er bijna duizend meer dan vorig jaar. Veel kinderen waren druk in de weer om kerstbomen van straat te halen. Met skelters, fietsend en lopend werden de bomen verzameld om een leuk zakcentje te verdienen. Elke boom leverde 50 cent op. Er was een groepje kinderen uit Eerbeek die samen 200 bomen hadden verzameld.