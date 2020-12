Zwemvereniging biedt boom aan ter ere van opening Biljoenbad

VELP – Het Biljoenbad in Velp is geopend. Zwemvereniging PFC Rheden is ontzettend blij met het nieuwe bad, waarin zij al hun trainingen en wedstrijden kan houden. Ter gelegenheid van de opening heeft voorzitter Petra Schipper op woensdag 9 december namens de vereniging een boom aangeboden aan wethouder Marc Budel van de gemeente Rheden.

“Een nieuw zwembad waar onze vereniging terecht kan met alle afdelingen, heeft meer dan 20 jaar op de bestuursagenda gestaan. Drie voorzitters die mij voorgingen, hebben hier veel tijd en moeite in gestoken en zijn ook nauw betrokken geweest bij de planvorming en realisatie. Rudolf Bosveld, Ronald ter Hoeven en Rob Brandt steken daarom samen met wethouder Marc Budel een spade in de grond om dit traject feestelijk af te sluiten. De boom die we schenken staat daarbij symbool voor een vruchtbare en duurzame samenwerking, nu en in de toekomst”, aldus voorzitter Petra Schipper.