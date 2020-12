Zoon Youp zoekt anekdotes, ervaringen en verhalen over Dokter E.J. Cretier

DIEREN – Op Tweede Kerstdag, 26 december 2020, is het veertig jaar geleden dat dokter E.J. Cretier uit Dieren onverwacht overleed. Zijn jongste zoon, wijnboer Youp Cretier, zoekt herinneringen aan de dorpsdokter. Verhalen, maar ook foto’s, briefjes en bijzondere aandenkens.

In 2015 deed Youp Cretier al een oproep in zijn zoektocht naar verhalen over zijn vader. Er is een speciale Facebook-pagina voor dokter Cretier, waar mensen anekdotes en ervaringen delen. Inmiddels heeft Youp heel wat verhalen binnen. Deze wil hij bundelen tot een boekje, maar hij kan nog veel meer anekdotes gebruiken.

Dokter Cretier kwam in 1958 in de huisartsenpraktijk van dokter Prakken. Eddy Cretier was een jonge huisarts met een moderne kijk op de medische wetenschap. Begin jaren zestig bijvoorbeeld schreef hij de pil al voor aan jonge vrouwen. Ook was hij begenadigd lid van de NVSH. Hij was wars van aanstellerig gedrag, maar had alles over voor patiënten die medische hulp ècht nodig hadden. Een groot plezier had hij aan ‘het doen van bevallingen’ en menig Dierense vrouw herinnert zich de kraamtijd met dokter Cretier dan ook nog als de dag van gisteren.

Door het bijzondere contact met zijn patiënten, was hij voor velen een grote steun. Wat opviel was zijn brede medische kennis en zijn betrokkenheid als Gemeentearts. In september 1980 nam Cretier afscheid als huisarts. Hij werd adviserend geneeskundige bij een ziekenfonds. Hierdoor zou hij meer tijd hebben voor zijn gezin met vrouw en drie kinderen. Of dat een goede keus was? Heel even, want op Tweede Kerstdag 1980 werd hij door een fataal hartinfarct getroffen. Dieren en omstreken was geschokt. De dorpsdokter was niet meer.

Iedereen die verhalen, foto’s en herinneringen aan dokter Cretier heeft, kan deze delen met zijn zoon Youp Cretier. Dit kan via e-mail wijngaard@cretier.nl, de facebookpagina voor dokter Cretier, telefonisch via tel. 06-22399642 of per post of persoonlijk op de wijngaard aan de Arnhemsestraatweg 16 in Dieren.