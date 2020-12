Zonnebloemgasten verrast met kerstattentie

LOENEN – In deze bijzondere decembermaand waar iedereen z’n best doet er een gezellige tijd van te maken, hebben ook enkele vrijwilligers van de Zonnebloem Loenen hun best gedaan. Al snuffelend hier en daar, al overleggend, kwamen de ideeën bij elkaar. Er werden verschillende artikelen voor een kerstpakketje bedacht. Dit in prettige samenwerking met Stichting Wijnand Hacfort, met Match en de Spar. Al die lekkere artikelen werden op een ochtend door enkele dames feestelijk ingepakt, met daaraan een gezellige kerst-nieuwjaarsgroet namens de Zonnebloem Loenen. Vanaf 10 december konden de vrijwilligers op bezoek gaan met dit vrolijke pakket. Het was voor de dames heel fijn om elkaar weer even te ontmoeten en om een kort praatje te kunnen maken. Helaas zal er dit jaar geen nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Als men prijs stelt om kennis te maken met de Zonnebloem, om ook door een van de vrijwilligers bezocht te worden, of misschien wil men zelf een steentje bijdragen, dan kan men contact opnemen met Janet Wilbrink-Martens tel. 0610591889.