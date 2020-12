ZON en Ongedwongen delen kerstdiners uit

DOESBURG – Collectief Zakelijke Ondernemers Doesburg (ZON) sloeg de handen ineen met restaurant Ongedwongen in Doesburg. Samen boden de ondernemers mensen met een kleine beurs en alleenstaanden een gratis driegangenmenu aan. Dit werd bereid in het restaurant van uitbater Ruud Wijlhuizen (foto). Het keukenteam heeft, aangevoerd door chefkok Niels Grootendorst, zo’n 110 menu’s klaargemaakt, die op Eerste Kerstdag dankbaar werden afgehaald. Een mooie manier om een kerstgedachte te delen en om te zetten in een goede daad. Alle partijen kijken dan ook terug op een geslaagde actie.