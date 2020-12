Zeldzame juwelen te zien in het Lalique Museum

DOESBURG – Momenteel is in het Lalique Museum in Doesburg een nieuwe juwelententoonstelling te zien, getiteld ‘La Réunion, juwelen voor de beau monde’. Hierin worden zeldzame topstukken getoond van René Lalique en tijdgenoten.

Een van de juwelen is een onlangs door het museum verworven ‘plaque de cou’ (halssieraad), dat heeft toebehoord aan een Franse markiezin. Het kostbare sieraad, dat bestaat uit goud, diamanten en glas, is vervaardigd in een techniek die men ‘plique-a-jour’ of ‘vensteremail’ noemt. Dun gekleurd transparant email (glazuur) bevindt zich in een gouden montuur, waarmee Lalique de kleuren en eigenschappen van edelstenen heeft getracht na te bootsen. De techniek van plique-a-jour is zeer ingewikkeld en werd door niemand anders dan Lalique, en diens belangrijkste emailleur Eugène Feuillatre, zo verfijnd uitgevoerd.

De tentoonstelling, die onderdeel uitmaakt van de nog lopende tentoonstelling ‘Koninklijk Licht’, is mede tot stand gekomen dankzij juwelenhistoricus Martijn Akkerman, bekend van onder andere het televisieprogramma Tussen Kunst & Kitsch, die in samenwerking met de conservator van het Lalique Museum bij het publiek onbekende Nederlandse private juwelencollecties in kaart heeft gebracht.

In tijden van corona is het zeer rustig in het museum. De tentoonstelling kan dus in alle rust worden bekeken. In de museumshop zijn speciale kerstcadeaus verkrijgbaar, zoals parfums, sjaals of het Lalique Memory Spel. Met een aankoop wordt direct het museum gesteund.