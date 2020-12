Workshop over inclusie

GEM. APELDOORN – Omdat de oudejaarsborrel niet door kan gaan, houdt de Apeldoornse fractie van GroenLinks op dinsdag 8 december een online evenement met het hoofdthema ‘Inclusie, telt iedereen écht mee?’. De bijeenkomst wordt gehouden via Zoom en begint om 19.30 uur met een welkomstwoord van dagvoorzitter Marieke Gorkink, interim voorzitter bestuur van GroenLinks Apeldoorn. Fractievoorzitter Danny Huizer houdt vervolgens een korte oudejaarstoespraak. Daarna is het tijd voor een workshop rond het thema inclusie met de titel Slavernij in de oost en de doorwerking daarvan in onze huidige samenleving.’ Hierin wordt dieper ingegaan op onderwerpen als de ‘model minority myth’ en representatie van de Aziatische gemeenschap in de media en elders. De workshop wordt gegeven door Rochelle van Maanen, stichter van het dekolonisatienetwerk voormalig Nederlands Indië. Tijdens de workshops is er ruimte voor vragen en zal er een opdracht volgen via break out rooms. Wie mee wil doen met dit online event wordt gevraagd een aanmeldingsmail te sturen naar groenlinks@apeldoorn.nl.