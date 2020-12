Winkelend publiek in Doesburg steunt de Voedselbank

DOESBURG – Op vrijdag 11 en zaterdag 12 december werd er bij de Coop en DEKAmarkt in Doesburg een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank. Dit initiatief van kerken uit Doesburg en omgeving leverde allerlei producten op voor de Voedselbank en dat is hard nodig. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de Voedselbank is dit jaar fors toegenomen.

Op de foto is Robert Groot Wassink te zien in de DEKA-markt. Hij doneerde afgelopen zaterdag voor de tweede keer. Eerst toen hij zelf boodschappen ging doen. Maar nadat hij zijn vader vertelde over de actie mocht hij ook namens hem een bijdrage doen.

Foto: Han Uenk