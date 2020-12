Winkeldiefstal in Brummen

BRUMMEN – Op zaterdag 5 december rond 14:30 uur is vrouw betrapt op winkeldiefstal gepleegd bij een supermarkt aan de Ambachtstraat in Brummen. Vlak voor de kassa deed ze een product in haar tas, waarna ze langs de kassa liep zonder af te rekenen. Het personeel zag dit en heeft mevrouw overgedragen aan de politie.