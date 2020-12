Wim Buitenhuis is verknocht aan kinderboeken

LOENEN – De zolder in zijn nieuwe huis aan de Boerboom in Loenen is grotendeels gereserveerd voor de grote hobby van Wim Buitenhuis. Zijn grote liefde is het verzamelen van kinderboeken. Hij heeft er vele kasten mee gevuld. Maar de Loenenaar heeft nog meer hobby’s waar hij dagelijks druk mee bezig is, zoals een minitreinenstation in opbouw.

Komende van Apeldoorn kregen Wim en Rita Buitenhuis de kans om aan het Hameinde in de wijk De Tuin van Loenen een woning te kopen. Bij het inrichten van het huis zag hij kans om zijn prachtige boekenverzameling boven een mooi plekje te geven. Zo’n 1400 boeken heeft hij keurig gerangschikt op titel en schrijver. Aanvankelijk had hij andere plannen om de boeken op planken te rangschikken, maar zijn echtgenote had een ander idee om witte smalle kasten te gebruiken. Die raad volgende hij op en is daar nu blij mee. Keurig staan de boeken hier strak te pronken.

De Loenenaar weet precies waar wat staat en laat met trots de meest bijzondere en oude exemplaren zien, die hij in ongeveer vijftig jaar heeft verzameld.

Buitenhuis (67) vertelt dat de grote liefde voor het kinderboek begon toen hij op tienjarige leeftijd een meester trof op school die vaak zo mooi voorlas uit Kruimeltje, een van de bekendste kinderboeken. De jonge Wim werd zo geboeid door deze verhalen dat er toen een goede basis werd gelegd voor zijn latere hobby. Als kind las hij allerlei kinderboeken, Pietje Bel, Dik Tromp en nog veel meer. Hij kon er niet genoeg van krijgen.

Wim kreeg op een keer de kans om een serie van tien kinderboeken te kopen toen een bibliotheek werd gesloten. Dat was de start en daarna ging hij fanatiek aan het verzamelen. Hij wilde graag de series compleet hebben en trok er veel op uit. Op de bekende Deventer boekenmarkt kocht hij er veel, maar ook wel op rommelmarkten, kringloopwinkels en bezocht ook de boekenstad Bredevoort. Hij ging er zelfs voor naar Engeland om van een serie Biggles boeken een aantal te kopen. Hij heeft er al 93 delen van. Buitenhuis: “Wij Hollanders pingelen graag. We betalen voor tweedehands spullen niet graag de gevraagde prijs. In Engeland kennen ze dat niet, maar ik kreeg ze wel voor een lagere prijs!”

Van sommige titels zijn veel boeken uitgekomen. Zo ook van Arendsoog. Hij heeft de serie compleet. Ook het laatste boek wat wel een paar centen heeft gekost. Van sommige oude boeken komen herdrukken uit. Het valt de verzamelaar bij het doorlezen op dat sommige teksten wat zijn aangepast. Zo krijgt Dik Tromp in een boek sigaretten aangeboden. Dit is in de herdruk er uit gelaten.

Foto: Martien Kobussen