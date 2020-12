Wethouder Marieke Albricht verlaat de Rozendaalse politiek

ROZENDAAL – Marieke Albricht-Brinkman, wethouder namens coalitiepartij Rosendael ’74, heeft aangegeven de Rozendaalse politiek te verlaten. Na 8 jaar raadslidmaatschap (waarvan 6 jaar als fractievoorzitter) en 3 jaar als wethouder heeft zij besloten haar carrière in het bedrijfsleven te willen voortzetten. De partij heeft in Rozendaler Simon Warmerdam een geschikte kandidaat gevonden om Marieke Albricht op te volgen.

Het wethouderschap is in Rozendaal een parttimefunctie. Naast deze functie is Marieke Albricht altijd werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Zij vervulde meerdere interim-opdrachten op financieel gebied. Zij kreeg de laatste jaren verschillende aanbiedingen die zij heeft afgeslagen omdat ze niet waren te combineren met het wethouderschap. Zij krijgt nu de ruimte om zich in haar vakgebied verder te ontplooien.

“Het lijkt nog ver weg, maar de verkiezingen zijn er sneller dan je denkt.” In dat kader was Rosendael ’74 op zoek naar nieuwe kandidaat raads- en commissieleden voor de verkiezingen van 2022. Rozendaler Simon Warmerdam wilde zich juist na zijn pensionering graag maatschappelijk inzetten voor zijn gemeente en maakte afgelopen maanden kennis met Rosendael ’74. Al snel bleek hij, met zijn schat aan bestuurlijke ervaring, een geschikte kandidaat wethouder. Dit bood een kans voor beiden om een stap te kunnen zetten.

Rosendael ‘74 heeft begrip voor Mariekes keuze. Het is de bedoeling dat Simon Warmerdam tijdens de raadsvergadering van 9 februari officieel wordt geïnstalleerd. Dat geeft de scheidende wethouder voldoende tijd om haar opvolger goed in te werken en zo de continuïteit te waarborgen.

“Het is wel spannend om na zo veel jaren afscheid te nemen van de lokale politiek. Ik kijk met heel veel plezier terug op fijne jaren in goede onderlinge sfeer binnen mijn fractie. Ook met de collega’s op het gemeentehuis en binnen het college van B&W heb ik op een hele prettige en constructieve manier samengewerkt. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit voor alle betrokkenen een prachtige oplossing is”, aldus Marieke Albricht.