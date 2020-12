Weihnachts Oratorium in St. Joriskerk in Drempt

DREMPT – Op dinsdag 22 december kan iedereen in de St. Joriskerk in Drempt komen genieten van het Weihnachts Oratorium van J.S.Bach. Het wordt een uitvoering in compacte vorm, zowel qua bezetting als qua duur. Vier zangers zingen de koralen, koren en solo’s. Dit zijn sopraan Iris de Koomen, alt Annette Stallinga, tenor Henk Gunneman en bas Hans Scholing. Een strijkkwartet neemt samen met orgel en hobo’s het orkest voor haar rekening. Het orgel wordt bespeeld door Jonathan Kooman.

Er is een voorstelling om 19.00 en om 21.00 uur met elk beperkt plaats. Reserveren kan via www.menuravoci.nl, menuravoci@gmail.com of tel. 06-27512771. Vermeld het aantal kaarten per huishouden, evenals naam, telefoonnummer en e-mailadressen, locatie en tijd.