VV Dieren start met voetbalschool in tijden van corona

DIEREN – Wie op zaterdag naar sportpark het Nieuwland wil gaan om te kijken naar de plaatselijke voetbalvereniging, moet nog even geduld hebben. Maar om jeugdspelers toch op niveau te houden, is de voetbalschool van vv Dieren, waar de club drie jaar geleden mee is gestopt, weer gestart.

Vanuit het initiatief van hoofdtrainer Harry Rutgers en hoofd jeugdopleiding Bram Wijnands wordt er elke zaterdag toch erg fanatiek getraind op het hoofdveld van vv Dieren. In twee groepen (onder 7 t/m onder 13 en onder 15 t/m onder 19) werken de spelers een parcourstraining af. Tijdens de oefeningen komen alle voetbalonderwerpen aan bod en wordt er gewerkt aan de balbehandeling, techniek en uiteraard de conditie.

“Met behulp van de trainers, maar ook spelers van het eerste elftal, proberen we hiermee spelers toch uit te dagen op een andere manier. De weerstand van de wedstrijden valt weg en we willen toch dat de spelers kunnen blijven ontwikkelen in deze coronatijd. Om die reden hebben we de voetbalschool weer in het leven geroepen, zodat de spelers toch drie keer per week lekker met de bal bezig kunnen zijn. Waar de voetbalschool een paar jaar geleden nog gestopt werd vanwege het lage aantal inschrijvingen, zien we nu dat de aanwezigheid erg hoog is”, aldus de organisatie.

Zo’n 90 spelers komen elke zaterdag naar de club om mee te doen. Elke trainingsweek wordt anders ingericht. Zo is het de aankomende weken tijd voor meer partijspelletjes, waarin de vorige weken meer individuele oefeningen werden uitgezet. Hiermee probeert de hoofdtrainer afwisseling te houden in het aanbod.