Vuurwerk inleveren kan in Arnhem

GEM. RHEDEN – Inwoners van de gemeente Rheden kunnen op maandag 28 december hun vuurwerk inleveren op de gemeentewerf in Arnhem. Het is niet alleen verboden om vuurwerk af te steken, ook het bezit en vervoer ervan is strafbaar, maar wie het inlevert, krijgt geen boete.

Het kabinet heeft voor komende jaarwisseling een vuurwerkverbod ingesteld. Het is verboden om vuurwerk te verkopen, te bezitten, af te steken en te vervoeren. Deze maatregel is genomen om het grote aantal ongelukken als gevolg van vuurwerk te voorkomen en zo de ziekenhuizen en de zorgmedewerkers te ontlasten. Alle bedden en artsen zijn op dit moment nodig voor coronapatiënten en de andere noodzakelijke zorg.

Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden:” Het is voor veel mensen heel jammer dat het afsteken van vuurwerk dit jaar niet door kan gaan, maar de maatregelen rondom het vuurwerk zijn er niet voor niets. We weten ook dat er met het afsteken van vuurwerk de nodige ongelukken gebeuren. Dat betekent dat we artsen en verplegend personeel in de toch al overbelaste ziekenhuizen onnodig meer belasten dan noodzakelijk is. Daarom bieden wij de inwoners van Rheden aan hun vuurwerk gratis weg te brengen naar de gemeentewerf in Arnhem, zonder boetes.”

Inwoners van Rheden die nog vuurwerk hebben, kunnen dit op 28 december tussen 10.00 en 16.00 uur coronaproof inleveren bij de gemeentewerf aan de Snelliusweg in Arnhem. Dit geldt voor alle typen vuurwerk tot in totaal maximaal 25 kilo per persoon. De Omgevingsdienst Arnhem en de politie zijn aanwezig om het vuurwerk in te nemen. Een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf zal het vervoer en uiteindelijk de vernietiging van het vuurwerk organiseren.