Vrouwenteam Dutchess of the Sea klaar voor de zwaarste roeitocht ter wereld

TONDEN – Voor Bela Evers uit Tonden (52) en haar roieteam Remke van Kleij (58), Astrid Janse (54) en Désirée Kranenborg (53) uit Deventer, is de laatste week voor vertrek aangebroken. Dit vrouwenteam doet mee aan de Talisker Whiskey Atlantic Challenge – The World’s Toughest Row. Op 12 december starten zij met 20 andere internationale teams aan een race van 4800 km roeien over de Atlantische Oceaan: van Canarisch eiland La Gomera naar Caribische eiland Antigua. Nooit eerder werd dit door een Nederlands vrouwenteam gedaan.

Wat Dutchess of the Sea te wachten staat, is een tocht van circa 50 dagen roeien. In een routine van steeds 2 uur roeien, 2 uur rusten, wisselen de vrouwen elkaar in duo’s af. In de rusttijd wordt er gegeten, geslapen en is er enige ruimte voor verzorging. Zeewater wordt omgezet in drinkwater en in plaats van een wc is er een emmer aan boord. Naast spierpijn en blaren, krijgen roeiers jaarlijks te maken met metershoge golven, storm en kapseizen.

Op woensdag 2 december vliegt het team naar vertrekplaats San Sebastián de la Gomera. Daar worden de laatste controles uitgevoerd bij hun knalroze oceaanroeiboot Liberty: een prachtige verschijning, waarmee ze zeker zullen opvallen. Liberty werd eind oktober al verscheept, volgepakt met vriesdroogmaaltijden, apparatuur, reddingsvesten en overige uitrusting.

Voorbereiding

De afgelopen twee jaar bereidden de vrouwen zich fysiek en mentaal voor, met onder andere coaching sessies, een EHBO-cursus en tochten op het IJsselmeer en de Noordzee. Ondanks het onstuimige laatste jaar – met alle belemmeringen rondom corona – bleven de vrouwen gefocust op de start. Nu de boot weg is en de sportscholen dicht, wordt er thuis getraind om de conditie op peil te houden.

In deze laatste fase is samen met Petra Post, voormalig schipper en nautisch meteoroloog, ook de best mogelijke route bepaald. De strategie is afgestemd op de tochten van succesvolle teams in voorgaande jaren. Via een satelliettelefoon houdt het team onderweg contact met Petra over weersverwachtingen en routekeuzes.

Goede doelen

Andere doelen die belangrijk zijn voor Dutchess of the Sea zijn ALS Nederland en Plastic Soup Foundation. Voor beide wordt geld opgehaald, waarmee het team roeit voor ‘people and planet’. Dankzij lokale en internationale sponsoren is het streefbedrag voor deelname aan de wedstrijd gehaald, maar voor deze goede doelen blijven de vrouwen geld inzamelen.

“Wat wij gaan doen, daar heb je spierkracht voor nodig. Het besef dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is, heeft mij echt geraakt. Van daaruit wil ik ook tegen anderen zeggen: ‘heb je de kans om een geweldig avontuur als dit aan te gaan, grijp die dan”, aldus Bela.

Op 12 december vaart Dutchess of the Sea het avontuur tegemoet. Naast zwaar weer, pijn en blaren zullen de dames onderweg ook walvissen, dolfijnen, prachtige zonsopkomsten en zonsondergangen tegenkomen. Vanaf hun boot delen ze foto’s en video’s zodat iedereen thuis hun reis kan volgen.

“Wat het ook betekent om ‘jezelf tegen te komen,’ ik ben er benieuwd naar en wil ervan leren. Laat het maar komen.”

De reis volgen kan via facebook.com/dutchessofthesea. Een donatie doen kan via dutchessofthesea.com/donate