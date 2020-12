Vrouwen van Nu zijn nog springlevend

DIEREN – De Vrouwen van Nu afdeling uit Dieren e/o kon met haar grote ledenaantal van 161 vrouwen geen afdelingsbijeenkomsten meer organiseren. Ook de meeste interessegroepen, zoals leeskringen en schilderskringen, zijn tijdelijk gestopt. Dit betekent echter niet dat er wordt stilgezeten. Er wordt nog regelmatig gewandeld op 1,5 meter afstand.

Ook de voorzitter laat regelmatig wat aan de leden horen. De voorzitter stuurt regelmatig een nieuwsbrief naar de leden, met berichtjes of aardige nieuwtjes, zodat er toch nog een beetje contact is. Onlangs ontvingen de leden het programmaboekje van volgend jaar samen met een kerstkaart, met een afbeelding die geschilderd is door een van de leden. Daar bovenop kregen zij ook nog een mooie verrassing. De leden ontvingen een bloemenbon en een gedeelte van het lidmaatschapsgeld terug. Het bestuur hoopt dat de vereniging snel weer op een verantwoorde manier kan starten in het nieuwe jaar.

www.vrouwenvannu.nl

vrouwenvannudieren@gmail.com