Vrachtwagen dreigt te kantelen

ELLECOM – Aan de Fraterwaard in Ellecom is dinsdagmorgen 22 december een vrachtwagen met schoonmaakmiddelen in de berm beland. Hier zakte het voertuig zeker een halve meter weg, daardoor hij dreigde te kantelen. Bergingsbedrijf Van Amerongen is opgeroepen om de vrachtwagen weer op de weg te zetten. Dit bleek geen makkelijke klus, de vrachtwagen bleef steeds aan de achterkant terug de berm in zakken. Vier bergingswagens zijn een groot deel van de middag aan het werk geweest om de vrachtwagen weer op weg te helpen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink