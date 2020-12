Volgend jaar glasvezel in Empe, Oeken en Leuvenheim

GEM. BRUMMEN – Ook de kleine kernen in de gemeente Brummen worden voorzien van glasvezel. DELTA Fiber Netwerk heeft voldoende aanmeldingen binnengekregen om ook in Empe, Oeken en Leuvenheim een snel internet aan te leggen. De aanleg start naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar.

Wethouder Pouwel Inberg is blij met deze ontwikkelingen: “Hiermee ondersteunt de gemeente in de aanleg van glasvezel in de kleine kernen Empe, Oeken en Leuvenheim en wordt voorzien in de behoefte aan snel internet. Een goede internetverbinding is superbelangrijk. Dat merken we nu iedereen thuis moet werken. Door overal glasvezel aan te leggen maken we onze gemeente nog aantrekkelijker om in te wonen en te werken.” Alle inwoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd.

Het college heeft onlangs aanvullende afspraken gemaakt met DELTA Fiber Netwerk BV (voorheen Glasvezel Buitenaf). Het gaat onder andere over graafdieptes, oplevering na werkzaamheden, gemeenschappelijk toezicht, aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden van de aanlegger. Deze afspraken zijn een aanvulling op de in 2018 getekende convenanten tussen DELTA Fiber Netwerk BV en de gemeente Brummen.

Hall blijft als kleine kern buiten deze scoop. Hall kent een nieuwbouwplan en ook een KPN-netwerk, dat aankomend jaar door KPN zal worden ‘verglaast’ vanwege nieuwbouw en onderhoud van het bestaande netwerk.

www.gavoorglasvezel.nl