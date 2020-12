Videoconcert van Sela in Martinikerk

DOESBURG – Maandag 21 december wordt er om 20.00 uur live vanuit de Martinikerk in Doesburg uitgezonden. De bekende Christelijke band Sela geeft dan een videoconcert. Op het programma staan bekende kerstklassiekers, nieuwe (kerst)liederen van Sela én een optreden van het Kampen Boys Choir.Een toegangskaart is verkrijgbaar via www.sela.nl/concerten. Kijken kan via laptop, computer of Smart TV. Na de live-uitzending is het concert 14 dagen terug te kijken.