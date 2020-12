Verlichte kerstboom siert Rhedens Dorpsplein

RHEDEN – Ook dit jaar heeft BIZ Centrum Rheden weer gezorgd voor een verlichte kerstboom op het Dorpsplein. Hoofdsponsor Hans Westdijk heeft de lampjes ontstoken, samen met de nieuwe centrummanager, Marloe Mammina.

Normaal zou Centrum Rheden ter ere van de boom het evenement Kerst op het Plein organiseren, waarbij inwoners van het dorp een wens in de boom kunnen hangen. Omdat dit nu niet kan, is iedereen welkom om zelf, op gepaste afstand een wensje of versiering in de boom te hangen. “Wees creatief en zorg voor zoveel mogelijk sfeer in deze donkere dagen!”, luidt de oproep van de ondernemers. “Via deze weg willen we eenieder, namens alle centrumondernemers, goede feestdagen en een gezond 2021 toewensen!”

Marloe Mammina is de mede-eigenaar van IJsclusief en is sinds afgelopen maand de nieuwe centrummanager van het dorp Rheden. Marloe zal een spil gaan worden van het reilen en zeilen in het centrum van het dorp en is vol enthousiasme aan de slag gegaan.

De kerstboom is gerealiseerd dankzij sponsoring van Pannekoekenhuis Strijland, JD Security Systems, ORDS, Rhedens Dorpsbelang, Reklamat en Schoenmakerij Rob Neijenhuis.

Foto: Wouter Rijnbende