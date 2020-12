Velpse Schaakvereniging geniet van populaire Netflix-serie The Queen’s Gambit

VELP – De Netflix-serie The Queen’s Gambit geeft de populariteit van de schaaksport ineens een flinke boost. Dat is ook de Velpse Schaakvereniging niet ontgaan. De denksporters grijpen de aandacht voor het schaakspel aan om mensen uit te nodigen ook eens een partij te komen spelen.

De kinderfilm Lang Leve de Koningin bracht destijds de verbeeldingskracht en magie van het schaken in beeld voor kinderen. Met The Queen’s Gambit zien ook volwassenen de charme van de denksport. Deze serie gaat over een meisje dat gegrepen wordt door het schaken en daarbij eigenlijk geen bord nodig heeft. Ze is, dankzij een uitzonderlijk talent, in staat het spel te spelen in haar brein. Voorzitter en jeugdleider Hans van Capelleveen van de Velpse Schaakvereniging ziet dit bij jeugdleden nog wel eens gebeuren, maar niet iedereen heeft dit talent. “De een moet moeite doen om het spel te leren, de ander lijkt het zich vanzelf aan te vliegen. Maar voor allemaal is het leuk om te doen.”

De aantrekkingskracht die het schaakbord en de schaakstukken hebben, is moeilijk uit te leggen. “Het is een wonder dat je alleen als schaker kunt voelen. En dat wordt zeker versterkt als je achter een heus bord zit”, aldus Van Capelleveen. “Schaken via internet is leuk, maar mist een belangrijke dimensie: als je de ademhaling van de tegenstander niet hoort of (erger) het kreunen, de blikken en de non-verbale communicatie mist, dan mis je ook een belangrijk onderdeel van datgene wat schaken zo bijzonder maakt. ” Volgens Van Capelleveen maakt het dan ook weinig uit of je wint of verliest. “Het resultaat is natuurlijk wel belangrijk en bij echte winnaars weegt de misère van een verliespartij niet op tegen honderd keer winnen, maar het schaken zelf, wanneer je een goede partij hebt gespeeld, geeft echt een kick. Na de partij vraagt zowel de winnaar als de verliezer zich af waar de wedstrijd verloren had kunnen gaan of juist gewonnen had kunnen worden.”

Ondanks coronamaatregelen kan er bij de Velpse Schaakvereniging gewoon worden gespeeld. In speellokaal De Elleboog kan voldoende afstand worden gehouden en een echte partij is nog steeds te verkiezen boven een spel via internet. “Een echte partij spettert als je achter een bord zit waarbij een levende persoon tegenover je zit. Een persoon die je de maat neemt. Een persoon die ook geniet van de zetten die achter het bord worden gevonden en de strategische ideeën die daar het levenslicht zien”, aldus Hans van Capelleveen.

Iedereen is welkom bij de Velpse Schaakvereniging. Mensen die net een schaakbord hebben gekocht omdat The Queen’s Gambit ze te pakken heeft gekregen en wat hulp en begeleiding nodig hebben om beter te gaan schaken, maar ook spelers die op zoek zijn naar een tegenstander. Zoals The Queen’s Gambit laat zien, is schaken ook een fantastische sport voor meisjes en vrouwen. “We hebben in Erika Belle onze eigen koningin: zij is voormalig Nederlands kampioene. En wie herinnert zich niet de geweldige simultaan op de Overtuin met Bianca Muhren, die net is benoemd tot voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.”

Er wordt gespeeld op vrijdag in trefpunt De Elleboog in Nieuw-Schoonoord in Velp. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Hans van Capelleveen via vsv1@velpsesv.nl of het contactformulier op de www.velpsesv.nl.