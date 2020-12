Velpenaren in de prijzen

VELP – Mooi nieuws voor zeven deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen met postcode 6882 CB, de Mauritsstraat in Velp. Op hun postcode is de PostcodeStraatprijs gevallen. Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld bracht het feestelijke nieuws middels een videogesprek. De deelnemers mochten in totaal 275.000 euro verdelen. De uitzending van de uitreiking aan de winnaars uit Velp is op 20 december om 20.00 uur te zien in ‘Postcode Loterij Eén tegen 50’ bij RTL 4.