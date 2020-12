Veel bekijks voor kerststal in Loenen

LOENEN – Zondag 13 december namen veel gezinnen met kinderen en anderen een kijkje in de kerststal bij de St. Antonius Abt parochie in Loenen. De stal krijgt elk jaar een plekje op de plaats van het Jozefaltaar. In de stal waren de bekende beelden van Jozef en Maria met de herders en de os, de ezel en de schapen te bewonderen. Hoewel het kerstkind nog moet worden geboren, lag dit al wel in de houten kribbe. Dit jaar is de kerstgroep uitgebreid met de drie Koningen. Het bestuur van het Parochiehuis wist beslag te leggen op deze Drie Wijzen uit het Oosten, Caspar, Melchior en Bathasar. Voor de eerste keer was er nu een complete kerstgroep in de kerk in Loenen te zien.

Foto: Han Uenk