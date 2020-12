Veel animo voor schrijfactie Amnesty

VELP / ROZENDAAL – De oproep van Amensty Velp / Rozendaal om thuis mee te doen aan de jaarlijkse schrijftactie Write For Rights rond de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december heeft resultaat gehad. Veel mensen hebben zich aangemeld, thuis een schrijfpakket ontvangen en vervolgens veel tijd gestoken in het schrijven van brieven en kaarten voor verschillende mensen die vast zitten omdat zij in hun land opkomen voor mensenrechten. De werkgroep Velp/Rozendaal verzamelden maar liefst 572 brieven en 511 kaarten, terwijl sommige schrijvers ook zelf hun brieven en kaarten verstuurden. De werkgroep is heel blij met dit resultaat, 1082 brieven en kaarten in totaal. “En dan te bedenken dat dit overal in Nederland en ook in de hele wereld gebeurt. Wij hopen en vertrouwen op een gunstig effect voor hen die onze hulp hard nodig hebben. Heel veel dank aan alle schrijvers voor hun hulp!”

www.amnesty.nl