Unieke Kerstwandelroute in Doesburg

DOESBURG- Van 20 december tot 6 januari is er gelegenheid om coronaproof en op eigen tijd en tempo een 2 kilometer lange kerstwandelroute te lopen. Een routekaart wijst de weg door het centrum van Doesburg, langs 9 adressen waar het kerstverhaal, telkens een stukje, in een unieke voorstelling vanaf de straat/stoep zichtbaar is.

Bij elke voorstelling/afbeelding is ook een QR-code te vinden. Deze codes bevatten een link naar een bijpassend lied, een stukje film of iets anders wat bij dat stuk van het verhaal past. Voor de kinderen is er telkens een voorwerp te zoeken, in meer of mindere mate zichtbaar, dat er toch echt niet bij hoort. De gratis routekaart (op stevig papier) is verkrijgbaar bij Ter Steeg Lederwaren of Staarink Warenhuis.

Zelf printen kan ook, de kaart is te vinden op pkn-angerlodoesburg.nl.

naarkerstwandelroute@hotmail.com