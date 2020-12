GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Op 7 december start in de gemeenten Rheden en Rozendaal de uitdaging ‘Aandacht voor elkaar’. Samenwerkende organisaties vragen inwoners naar elkaar om te kijken en contact leggen met anderen, maar ook om goed voor jezelf zorgen. Aandacht voor elkaar èn voor jezelf.

Wie meedoet aan de uitdaging, krijgt anderhalve maand lang elke drie dagen een nieuwe opdracht, deze kan alleen of samen met iemand anders worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van een kaartje, luisteren naar je favoriete muziek, iemand een complimentje geven of iemand hulp aanbieden. Met sommige opdrachten is een leuke prijs te winnen. De prijswinnaars worden gekozen door wethouders Anton Logemann van de gemeente Rozendaal en Gea Hofstede van de gemeente Rheden. Zij reiken ook de prijzen uit.

Aanmelden om mee te doen aan deze uitdaging kan door een e-mail te sturen naar Hermien Marsman via info@stichtingstoer.nl. Meer informatie is te vinden op Facebook, www.incluziouitvoering.nl en de advertorial elders in deze krant.

De uitdaging ‘Aandacht voor elkaar’ is een initiatief van Stichting Stoer (Senioren Teams Ondersteunen Elkaar Rheden Rozendaal), MVT (Mantelzorg en vrijwillige thuishulp Rheden en Rozendaal), het NIO (Netwerk Informele Ondersteuning) en welzijnsorganisatie Incluzio.

