Turks sprekende vrijwilliger gezocht

DOESBURG – VIT-hulp bij mantelzorg is op zoek naar een Turks sprekende vrijwilliger voor een Turkse dame in Doesburg die geen Nederlands spreekt. Haar man zorgt voor haar en kan haar niet alleen thuis laten. Vanwege haar lichamelijke beperking is er risico op vallen. Als een vrijwilliger eenmaal per week een paar uurtjes bij mevrouw kan blijven, kan haar man met een gerust hart een poosje weg van huis.

Ook andere vrijwilligers zijn welkom bij VIT-hulp bij mantelzorg. Bijvoorbeeld voor een meneer met beginnende dementie. Een kopje koffie te drinken, een gesprekje te voeren, even naar buiten en eventueel een spelletje te doen. Dan is hij niet de gehele dag alleen. Hiervoor zoekt VIT een mannelijke vrijwilliger.

Voor een mevrouw in rolstoel wordt er nog gezocht naar een vrijwilliger die er af en toe met haar op uit wil. Voor een meneer die niet meer alleen op uit kan of durft, wordt nog gezocht naar een mannelijke vrijwilliger die met hem ergens een kopje koffie wil drinken of gewoon even door het centrum wil wandelen. Vrijwilligers worden goed voorbereid en de onkosten worden vergoed. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Helene den Breeker via h.denbreeker@vithulpbijmantelzorg.nl of via tel. 0544-820000.