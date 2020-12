Toeristische Overslag Punt voor bezoekers aan Rheden

RHEDEN – De gemeente Rheden wil een Toeristisch Overslag Punt (TOP) realiseren bij de afrit van de snelweg in het dorp Rheden. Deze parkeerplaats gaat ruimte bieden aan 20 auto’s en vormt voor bezoekers een startpunt om verder het gebied in te trekken.

Een TOP is een parkeerplaats bij het startpunt van verschillende toeristische routes, zoals het fietsknooppuntennetwerk of het wandelnetwerk, dat momenteel wordt gerealiseerd voor de Veluwezoom. Het idee om een TOP te realiseren in de gemeente is vooral ontstaan uit de wens om meer grip te krijgen op het toenemende aantal recreanten en deze bezoekersstromen te sturen. Via de TOP worden bezoekers naar verschillende toeristische plekken in de gemeente geleid. Ook het winkelcentrum van Rheden wordt hiermee makkelijker toegankelijk voor bezoekers van buitenaf, die nu het dorp vaak overslaan en rechtstreeks naar de Posbank rijden.

Er zijn maar liefst zeven mogelijke locaties onderzocht in het dorp, waarvan er slechts één blijkt te voldoen. Dat is de ruimte tussen de Laak en de Laakweg. De locatie is goed vindbaar, op loopafstand van het winkelcentrum en groot genoeg. Het TOP kan hier worden ingepast in het Masterplan Zuidflank, het project waarin aan de zuidwestzijde van Rheden een ‘dorpspark’ wordt gerealiseerd. Aan de zuidkant van het winkelgebied wordt de zichtbaarheid van De Laak verbeterd, een wandelpad aangelegd en groen toegevoegd.

De locatie ligt bovendien in het plangebied van de intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort en aangewezen als ‘gebiedsentree’ tot het rivierengebied. Bij zo’n gebiedsentree hoort onder andere parkeergelegenheid. Vanuit dit project is geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van een TOP bij de gebiedsentree van Rheden. Het gaat dan om een parkeervoorziening voor 20 parkeerplaatsen.

Het college van Rheden wil het nieuwe TOP zorgvuldig inpassen in de omgeving. Enerzijds om het mooi te laten aansluiten bij de plannen voor de Zuidflank, anderzijds om het uitzicht van omwonenden niet te bederven. Dit moet volgens het college lukken omdat er maximaal 20 parkeerplaatsen komen en deze zo veel mogelijk in het groen kunnen worden weggewerkt.