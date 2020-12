Toch oliebollenverkoop Stichting Vrienden Loenense Bossen

LOENEN – Onder voorbehoud van het verlenen van een vergunning en eventuele verdere beperkingen zal de oliebollenverkoop van de Stichting Vrienden van de Loenense bossen dit jaar op donderdag 31 december plaatsvinden. De oliebollenverkoop kan dan alleen op vooraf bestelde aantallen doorgaan. Er zal dus geen losse en niet bestelde verkoop plaatsvinden.

Voor de zesde keer bakken dan dertig vrijwilligers van de stichting Vrienden van de Loenense Bossen oliebollen voor de verkoop. De opbrengst van de verkoopactie wordt gestort in het fonds voor de uitkijktoren die de stichting weer wil laten herrijzen in de Loenermark. De oliebollen worden op basis van een traditioneel Loenens recept gemaakt en gebakken.

Dit jaar kan alleen op vooraf geplaatste bestellingen verkocht worden. Bestelformulieren daarvoor zijn vanaf dinsdag 8 december verkrijgbaar bij de Spar in Loenen. Bestellen kan ook via de website van de stichting: www.vriendenloenensebossen.nl of via e-mail: info@vriendenloenensebossen.nl.

De vooraf bestelde oliebollen kunnen op 31 december opgehaald worden tussen 8.30 en 15.00 uur bij de verkoopkraam op de parkeerplaats bij de Spar in Loenen. De Vrienden van de Loenense bossen hopen dat ook dit jaar weer veel Loenenaren oliebollen gaan kopen.