Teun en Janny Sangers in het diamant

LOENEN – Ook zestig jaar geleden was er een groot woningtekort. Toch wilden Teun Sangers en Janny van Loenen graag trouwen. Noodgedwongen woonden zij een tijdje in bij de familie Sangers. Na drie jaar kregen zij een woning aan de Wolf Gabriëlsweg in Loenen, waar zij nu al 57 jaar wonen. Ze hebben het hier prima naar hun zin. Op 16 december zijn Teun en Janny Sangers zestig jaar getrouwd. Helaas kan dit nu niet met hun nageslacht gevierd worden, maar ze hopen dat er volgend jaar een gelegenheid komt om dit alsnog te doen.

Teun Sangers (81) heeft in zijn leven grotendeels in Loenen de kost verdiend als TV-monteur. Zijn wieg stond in Apeldoorn. Na de technische opleiding ging hij naar Philips in Eindhoven, waar hij radio’s en televisies leerde repareren. De televisie was toen sterk in opkomst. Hij kwam te werken in de buitendienst en moest in een groot rayon er op uit om thuis bij de klanten de ‘kijkkasten’ repareren. In die tijd kwam hij ook bij de firma Neuteboom in Loenen. Jan Neuteboom beloofde hem zijn uiterste best te doen om een woning voor hem regelen in Loenen als hij bij hem kwam werken. De ondernemer hield woord en Teun kwam met Janny en zoon in 1963 in Loenen te wonen.

Teun vond het prettig werken bij Neuteboom. Hij heeft vooral goede herinneringen aan het personeel. “Altijd gezellig met die deerns”, weet hij nog. Toen Teun een ongeval kreeg, moest hij al vroeg stoppen met zijn werk.

Hobbies heeft Teun ook genoeg. Hij ging voetballen bij Loenermark. Eerst in het tweede een daarna derde elftal. Nog hij is wekelijks op woensdagmiddag te vinden met de klussenploeg die hij met Louis Kruk opzette. Biljarten deed en doet Sangers ook graag. Een kaartje leggen is ook een hobby van hem. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij nog kerngezond.

De bruid komt uit een groot gezin van 14 kinderen. Janny (84) was een van de jongsten. Zij moest al vroeg aan de slag. Eerst bij papierfabriek Koldewijn en daarna aan de mangel bij wasserij Dijkhuizen. Zij stopte na haar huwelijk met werken en al gauw werd het eerste kind geboren. Toen zij in Loenen kwam te wonen, was dat een grote overgang. Teun kreeg dan wel een goede baan, maar Janny had heimwee naar Apeldoorn. Als het maar even kon, pakte zij de bus om naar haar moeder te gaan. Het duurde wel even, maar mede dankzij goede buren wende het toch na enige tijd en nu wil ze beslist niet meer weg van deze plek.

Zij kreeg in Loenen nog drie kinderen, waardoor zij een flink huishouden kreeg. Veel steun had zij aan enkele buurvrouwen. “Jammer dat die er niet meer zijn”, zegt Janny, “we konden het prima met elkaar vinden.” Ze vindt het leuk dat de kleinkinderen dichtbij wonen. Ze komen regelmatig bij opa en oma op visite.

Het bruidspaar vindt het jammer dat deze mijlpaal geruisloos voorbij moet gaan. Zij hadden graag met hun vier kinderen, zes kleinkinderen en zes achterkleinkinderen en mooi feest willen vieren. Toch vinden Teun en Janny het mooi dat ze nu toch hun zestig jarig huwelijk kunnen herdenken. Vieren komt later wel.

Foto: Martien Kobussen

Foto: Het diamanten paar Sangers woont al 57 jaar op dezelfde plek