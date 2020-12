HOENDERLOO – Van 12 december tot en met 30 mei is in het Kröller-Müller Museum de tentoonstelling ‘Cornelius Rogge. Werken uit de collectie’ te zien. Cornelius Rogge (Amsterdam, 1932) is geen onbekende in het museum: sinds 1975 staat in de beeldentuin zijn Tentenproject, een groep van zes grote tenten van bruin canvas. Het zijn geen gewone tenten. Sommige hebben de vorm van een afgeknotte piramide of kegel, of ze lijken op een wigwam of een ziggoerat. Bovendien hebben de tenten geen ingang. Wat zich in hun binnenste bevindt, blijft voor de toeschouwer letterlijk duister.