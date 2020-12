Taalontwikkeling stimuleren met DigiTaalThuis

EERBEEK – Ouders van kinderen in groep 1 en 2 van Kindcentrum Sterrenbeek in Eerbeek doen met DigiTaalThuis. In dit project leren ouders hoe zij de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

Goed kunnen lezen en schrijven is belangrijk in de huidige tijd. Wie goed kan lezen en schrijven, begrijpt de wereld om zich heen beter. Niet alleen de directe samenleving, maar ook de online wereld waar je informatie zoekt en praktische zaken regelt.

Ouders spelen een grote rol in het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kind. DigiTaalThuis, een initiatief van de Bibliotheek, ondersteunt ouders hierbij. Donderdag 19 november was de startbijeenkomst van dit project op Kindcentrum Sterrenbeek in Eerbeek.

Ouders van kinderen in groep 1 en 2 van Kindcentrum Sterrenbeek in Eerbeek doen mee met DigiTaalThuis. Elk gezin leent een rugzak met tablet met educatieve apps. Voorlezen door ouders kan met de Voorleeshoek of met de prentenboeken. Daarnaast kunnen ze samen een 3D-Alfabet-app bekijken of taalspelletjes doen of knutselen met materialen uit de rugzak.

Tijdens een drietal ouderbijeenkomsten krijgen de ouders uitleg over de werking van de iPad en de extra apps met digitale prentenboeken. Deze passen bij de leeftijd van het kind en het thema in de groep. Eerst ontvangt de ene helft van alle ouders een iPad en daarna de andere helft, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om thuis met het DigiTaal-project mee te doen en samen met zijn of haar kind op een speelse manier met taal aan de slag kan gaan.