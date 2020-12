Strengere regels voor carbidschieten in Brummen

GEM. BRUMMEN – De regels voor het carbidschieten zoals vastgelegd in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) worden aangescherpt. Dat besloot de gemeenteraad van Brummen op donderdag 3 december unaniem tijdens een extra besluitvormende vergadering.

De nieuwe voorschriften richten zich vooral op veiligheid en het voorkomen van overlast. Carbidschieten is onder strikte voorwaarden toegestaan voor personen vanaf 18 jaar. Deze personen mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. Het volume van de melkbus of soortgelijk middel mag niet meer dan 30 liter zijn en het aantal bussen is beperkt tot 5. Het schieten mag alleen plaatsvinden op oudejaarsdag tussen 12.00 en 18.00 uur, het terrein moet verlicht en afgezet zijn en er zijn minimale afstanden bepaald tot woningen, dierenverblijven en zorginstellingen. De melkbus of soortgelijk middel moet deugdelijk zijn en mag uitsluitend met een zacht voorwerp (bijvoorbeeld een bal) worden afgesloten.

Voordat de raad unaniem besloot tot aanscherping van de regels, werd er uitgebreid gedebatteerd door de raad. De CDA-fractie diende een amendement in voor een volledig verbod van het schieten met carbid op oudejaarsdag. Burgemeester Van Hedel liet namens het college weten dat een aanscherping van de regels de voorkeur verdient boven een algeheel verbod. Met name omdat hiermee de kans het grootst is dat het carbid dat al aanwezig is onder de samenleving, op verantwoorde wijze wordt gebruikt. De motie van het CDA werd verworpen met 3 stemmen voor en 16 stemmen tegen.

Burgemeester Van Hedel benadrukte dat naast de APV-wijziging het gemeentebestuur een moreel appèl doet op de samenleving. Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid en veiligheid is het van groot belang dat er geen groepsvorming plaats vindt. “De dan geldende coronamaatregelen zijn leidend. Dat betekent naar verwachting dat evenementen tijdens de jaarwisseling verboden zijn en dit geldt dan ook voor de traditionele evenementen rondom carbidschieten. We willen met elkaar het virus bestrijden en ook de gezondheidszorg ontlasten. De beschikbare capaciteit in ziekenhuizen en op intensive cares is hard nodig voor de echte zorg. Het landelijke vuurwerkverbod en de aanscherping van de lokale regels voor carbidschieten moeten eraan bijdragen dat het aantal slachtoffers bij het afsteken van vuurwerk en carbid nihil is.”