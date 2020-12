Strak en Diana delen kerstpakketten uit

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Als je de handen ineenslaat, is er veel mogelijk. Dat bewijst de actie Kersttas maar weer eens, die is opgezet door de Stichting Strak en Stichting Diana (Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding). Dankzij bijdragen van bedrijven, kerken en veel particulieren konden dit jaar maar liefst 430 kerstpakketten worden uitgedeeld aan gezinnen die wel een extraatje kunnen gebruiken.

Al jaren worden in december kersttassen uitgedeeld aan inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal. Dat zijn mensen in de bijstand, maar ook werkenden die onder de armoedegrens leven, legt Inge Butterman van de Stichting Strak uit. “Voorheen zamelden we boodschappen in, maar dat was dit jaar door corona niet mogelijk. Daarom hebben we nu om financiële bijdrages gevraagd om kerstpakketten te kunnen aanschaffen. Dat heeft een prachtig resultaat opgeleverd. We kunnen maar liefst 430 kerstpakketten uitdelen, dat zijn er veel meer dan vorig jaar. Daarnaast kunnen we nog bonnen voor de supermarkt weggeven, zodat iedereen die zich heeft aangemeld dit jaar ook iets krijgt.”

Er zijn veel giften binnengekomen van particulieren, maar ook van ondernemers en stichtingen. De diaconieën van de kerken in de gemeenten Rheden en Rozendaal hebben gecollecteerd en flink bijgedragen. Daarnaast waren er donaties van de Dullertstichting, SUN Rheden, het Armoedefonds en de Ondernemersclub Rheden (OCR). Kiwanis deed een bijdrage om voor gezinnen met jonge kinderen pakketjes met luiers en andere babyproducten aan te schaffen.

En zo kon er vorige week dus flink worden uitgedeeld. De helft van de pakketten werd in Dieren uitgereikt, de andere helft in de kerk in Velp. De reacties zijn stuk voor stuk hartverwarmend. “Eén meneer zei dat hij nog nooit in zijn leven een kerstpakket had gehad”, vertelt Butterman. “Iedereen is heel dankbaar voor het pakket. Er zitten lekkere dingetjes in, maar ook praktische zaken als wasmiddel en lang houdbare producten.”

Foto: Inge Butterman van stichting Strak en Seia Moet-Boekema van de diaconie van PKN Velp deelden vorige week heel wat kerstpakketten uit – Foto: Linda Peppelman

Foto: De kerk in Velp was maandagavond 14 december sfeervol verlicht voor de uitgifte van de kerstpakketten – Foto: Arthur Ohm