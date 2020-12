Startsein voor planten 180 nieuwe bomen in gemeente Rheden

RHEDEN – Op dinsdag 24 november gaf wethouder Marc Budel het startsein voor het planten van 180 bomen in de gemeente Rheden. De eerste boom ging op de hoek van de Groenestraat en Siersteen in Rheden de grond in, de rest volgt dit najaar.

In het voorjaar zijn er ook al 168 bomen geplant. In totaal komen er dus een kleine 350 bomen bij dit jaar. Helaas gaat er elk jaar ook een aantal bomen dood. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de aanhoudende droogte. Daarnaast moeten er soms bomen gekapt worden voor (woningbouw)plannen. De gemeente Rheden streeft ernaar om voor elke gekapte boom een nieuwe boom terug te planten. Helaas kan dit niet altijd op dezelfde plaats, maar het lukt altijd wel ergens anders binnen de gemeente.

Voordat de nieuwe bomen de grond ingaan, wordt de bodem eerst verbeterd. In de zomer krijgen deze nieuwe jonge bomen meerdere keren extra water.

“Bomen zijn belangrijk om een heleboel redenen. Bomen zijn een belangrijk middel voor de bestrijding van de CO2 uitstoot, ze zorgen voor wateropvang, schonere lucht, verkoeling en biodiversiteit. En daarnaast zijn bomen gewoon mooi en genieten we ervan met z’n allen. Daarom is het goed dat we ons bomenbestand goed in de gaten houden en dat doen we ook!”, aldus Marc Budel.