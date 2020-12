Spulletjes en lekkernijen in de wijk Ooi

DOESBURG – Zondag 6 december is in de wijk Ooi in Doesburg de eerste editie gehouden van Wandel en Winkel je Rijk in je Wijk. Bewoners van de wijk Ooi maakten van de voortuin of op de oprit een marktplaats. Overtollige spulletjes konden zij op deze manier veilig van de hand doen. Naast rommelmarktspullen werden er ook diverse etenswaren verkocht, zoals spekkoek en saté met brood. Vooral dat laatste vond met het gure weer gretig aftrek. Op de foto zijn bewoners van de Duindoornstraat te zien. Zij verkochten vanuit hun voortuin met succes allerlei spullen.

Foto: Han Uenk