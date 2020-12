Speuren naar sporen

HOENDERLOO – In een leuke familie-excursie wordt zondag 6 december op de Hoge Veluwe gezocht naar diersporen. Welke dieren zijn er in de buurt geweest en welke sporen hebben zij achtergelaten? Een natuurgids helpt bij het zoeken van sporen, van konijnenhol tot hertenkeutel. De excursie start om 14.00 uur vanaf het Park Paviljoen en duurt ongeveer anderhalf uur. Reserveren via www.hogeveluwe.nl is verplicht.