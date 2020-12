SOS-Kayamandi wil kinderen eten blijven geven

DIEREN – In deze coronatijd is het voor niemand makkelijk. Maar gelukkig hebben we allemaal wel te eten. Dit is niet overal een vanzelfsprekendheid. In Zuid-Afrika in de townships bij Stellenbosch bijvoorbeeld niet en zeker niet in deze coronatijd. Stichting SOS-Kayamandi uit Dieren heeeft besloten om een maaltijd te verzorgen voor schoolgaande kinderen in de townships van Kayamandi en Cloetesville bij Stellenbosch. De stichting spant zich al jaren tevens in om de kwaliteit van leven van kinderen in deze townships te verbeteren. Daarbij gaat het met name om de woon- en leefomstandigheden van weeskinderen en de gezondheid van de kinderen.

Stichting SOS-Kayamandi heeft in de loop der jaren vier structurele projecten opgezet. Als eerste het broodproject. Via dit project krijgen meer dan 1200 kinderen elke dag twee boterhammen met pindakaas, melk en fruit. De kosten voor dit project bedragen 600 euro per maand. Het broodproject is onderdeel van het Stellenbosch Development Programme. Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor drie kleine weeshuizen, één in township Kayamandi en twee in de township Cloetesville. In elk van deze huizen wonen 6 kinderen met hun pleegmoeder. De Stichting betaalt voor het levensonderhoud van één weeshuis voor zes kinderen en een pleegmoeder 550 euro per maand. Alles bij elkaar is de Stichting dus verantwoordelijk voor 2250 euro per maand aan vaste bijdrages.

Normaal gesproken organiseert de stichting allerlei acties om zoveel mogelijk geld te krijgen voor Kayamandi en Cloetesville. Maar in deze tijden is dat niet mogelijk. De stichting hoopt dat mensen een bijdrage willen doen, zodat zij de kinderen in ieder geval één maaltijd per dag kunnen blijven geven. “Elke euro is welkom en komt in zijn geheel aan de kinderen ten goede.”

www.sos-kayamandi.nl