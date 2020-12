Snappenburg de Vriesprijs voor Het Hoge Huys

DOESBURG – De Snappenburg de Vriesprijs is uitgereikt aan de familie Jansen, eigenaars van het rijksmonumentale pand Het Hoge Huys aan de Ooipoort 15, dat stamt uit 1855. Deze prijs wordt jaarlijks door Monumentenvereniging Doesburg toegekend aan een pand of object in de stad waaraan bijzonder herstel is uitgevoerd. Het afgelopen jaar is het voegwerk van de gevels van Het Hoge Huys vervangen door een originele snijvoeg met kalkmortel. De jury prijst de zorg waarmee het voegwerk is uitgevoerd met de juiste kleur en het juiste materiaal. Het pand heeft door het vervangen van het voegwerk een frisse uitstraling gekregen.

De prijs bestaat uit een kleine bronzen erepenning, ontworpen door Marcel Blok, ter bevestiging aan de gevel en een gravure van de Stad Doesburg, vervaardigd door Jacob van Deventer. Het was de bedoeling dat de prijs op 16 december feestelijk in het stadhuis door Burgemeester Loes van der Meijs zou worden overhandigd aan de eigenaren van het pand, de heer en mevrouw Jansen. Vanwege de recente lockdown is de prijs op 16 december vóór het huis van de familie Jansen uitgereikt door de voorzitter van de Monumentenvereniging, Peter van den Brandhof (links), en de voorzitter van de jury, Harm Claus.