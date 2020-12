Sinterklaas verrast kinderen in Laag-Soeren

LAAG -SOEREN – Dat Sinterklaas dit jaar thuis werkt wegens het coronavirus hebben we allemaal in het Sinterklaasjournaal kunnen zien. Dat is ook logisch, wat met zijn leeftijd valt hij natuurlijk in de hoogste risicogroep. Sinterklaas wilde de kinderen van Laag-Soeren toch verrassen en zelfs cadeautjes uitdelen.

In overleg met Mariska Cuperus en Kim Thijssen, zijn trouwe contactpersonen voor het dorp, bedacht de Sint een bijzonder plan. Hij sprak voor ieder kind in Laag-Soeren een videoboodschap in. Hij werkte de stapel verlanglijstjes door die hij van de burgemeester gekregen had en liet voor elk kind een cadeautje inpakken. Als hij van iemand geen verlanglijstje vond, las hij in zijn grote boek en koos zelf een passend cadeau. Zo deed hij voor alle kinderen.

Vrijdagavond en zaterdagmorgen gingen vier Pieten op pad om bij de kinderen thuis langs te gaan. Aan de deur konden de kinderen dan Sinterklaas toch zien via de laptop en horen wat de Sint voor hem of haar had ingesproken. Bovendien hadden de Pieten ook de pakjes mee, die ze namens de Sint overhandigden. Zo wisten de kinderen zeker dat Sinterklaas ondanks alle beperkingen, toch even bij hen wilde zijn.

Na zo’n 20 jaar de beste contacten met Sinterklaas te hebben gehad, en ook steeds zijn intocht in Laag-Soeren te hebben verzorgd, gaan Kim en Mariska hiermee stoppen. Als dank voor alles maakte de Goedheiligman een speciale rijm voor hen, die hij met een aardigheidje aan hen gaf. Gelukkig kon Sinterklaas al kennismaken met hun opvolgers, zodat de goede relatie met Laag-Soeren gewaarborgd is. Want er gaat toch niets boven een echte intocht. Sint hoopt dat dat volgend jaar gewoon weer kan, ook in Laag-Soeren. Dan wil hij weer graag de kinderen persoonlijk ontmoeten. Dat heeft hij ook in de videoboodschap duidelijk aangegeven