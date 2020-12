Sinterklaas op bezoek bij kindcentrum de Vossestaart

HALL- Zou Sinterklaas wel komen dit jaar? Dat was de grote vraag bij kindcentrum de Vossestaart in Hall. Op het Sinterklaasjournaal was namelijk te zien dat de Sint dit jaar veel vanuit het Pietenhuis werkte. Daarom werd er een Sinterklaasshow georganiseerd op donderdag 3 december. De kinderen mochten optreden en de leerkrachten deden auditie als hulpsinterklaas. Gelukkig kwam aan het einde van de show het verlossende telefoontje….Sinterklaas wilde graag de volgende dag kindcentrum de Vossestaart bezoeken.

Op vrijdagochtend 4 december wachten de kinderen vol spanning in hun eigen klas op de komst van Sinterklaas. Eindelijk kwamen Sinterklaas en zijn twee Pieten aan.

In het speellokaal van de school kon Sinterklaas gelukkig op voldoende afstand zitten van de kinderen. Sinterklaas had voor de peuters en de kinderen van groep 1 t/m 4 iets in zijn grote boek staan en er werd gezongen en gedanst. De kinderen mochten daarna zelf een cadeautje uitzoeken in het Pietenwinkeltje.

In groep 5 t/m 8 waren de kinderen druk geweest met mooie surprises en gedichten. Aan het eind van de ochtend werden Sinterklaas en zijn Pieten uitgezwaaid door alle kinderen.