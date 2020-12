Sinterklaas bij VVO

VELP – Sinterklaas heeft toch kans gezien om op een veilige manier bij VVO in Velp te komen. Zoals iedereen weet werkt Sinterklaas dit jaar vooral vanuit huis. Maar gelukkig voelt de kantine bij VVO ook een beetje als zijn thuis. Hij was daar op een avond samen met voetbalpiet om een video boodschap op te nemen voor alle kinderen bij VVO. En gelukkig vond hij ook nog tijd om een klein gedichtje voor de senioren in te spreken.

Afgelopen zaterdag 5 december hebben de F- en E-jeugdleden van VVO eerst een zwartepietentoernooi gespeeld. Hier waren ook enkele kleine voetbalpietjes bij die een paar mooie balkunstjes lieten zien. Daarna hebben de kinderen de video boodschap van Sinterklaas en de voetbalpiet gezien. Ook waren er ook nog enkele pieten in de buurt die wat lekkers uitdeelden.